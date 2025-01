Reggio Emilia, bullizzata e derisa da gruppo di coetanei: l’incubo finisce con molestie fisiche. Tre indagati, tutti minorenni

Il gruppo che avrebbe perseguitato una ragazzina di 14 anni frequentava la stessa scuola della vittima

Una ragazzina di 14 anni dopo esser stata derisa e bullizzata da alcuni ragazzini poco più grandi di lei, frequentanti la stessa scuola, è stata molestata. Tornata nella sua casa a Reggio Emilia in stato di choc, dopo alcuni giorni si è aperta con la famiglia e ha deciso di denunciare. Il caso è riportato dalla Gazzetta di Reggio. Tre dei presunti aggressori – dopo le indagini della squadra mobile – sono stati identificati e denunciati. Hanno tra i 15 e 16 anni. Indagati dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, dovranno rispondere dei reati di stalking e violenza sessuale.

L’incontro al parco, le molestie, il trauma

Le molestie fisiche sarebbero avvenute la sera del 29 dicembre. In base a quanto raccontato agli investigatori, la giovane stava camminando in un parco alla prima periferia della città emiliana – il Campo di Marte, quando si è imbattuta nel gruppetto di bulli che da tempo conosce e da cui da tempo ha ricevuto molestie verbali e bullismo. Ha provato a evitarli, ma poi l’hanno accerchiata e infine l’hanno molestata. In pochi minuti la ragazza riesce a scappare. Tornata a casa si è chiusa in sé stessa sostenendo di non voler più andare a scuola e di voler cambiare istituto. I genitori riescono a farla aprire e, sentito il racconto degli ultimi mesi, decidono di denunciare. Le indagini non si fermano. I poliziotti vogliono risalire all’identità di tutti i partecipanti all’aggressione, che sarebbero almeno il doppio rispetto agli attuali tre identificati.

