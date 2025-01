Sequestrata e legata per ore su una sedia dall’ex fidanzato. Riesce a scappare, fuggendo dalla finestra

Il 39enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e portato in carcere a Padova

I carabinieri di Cittadella hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne per atti persecutori, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex fidanzata. I fatti si sono verificati nel corso della notte, quando una ragazza ha chiamato il 112, raccontando di essere riuscita a liberarsi e a scappare attraverso una finestra dal miniappartamento di un agriturismo di San Giorgio in Bosco, dove il suo ex compagno l’aveva chiusa dentro.

I due avevano avuto una lunga discussione sulla fine della loro relazione. Lui ha legato la ex a una sedia, bloccandole sia mani che piedi e minacciandola di morte con un coltello da cucina. Il 39enne, dopo averle preso il cellulare e le chiavi della macchina e averla chiusa a chiave dentro la stanza, si è allontanato in auto dall’agriturismo. Lei, durante la sua assenza, è riuscita a liberarsi dalla stretta dei calzini e delle cavigliere da palestra con cui era stata immobilizzata e a chiamare i carabinieri. Rientrato all’agriturismo, del tutto ignaro della presenza dei militari chiamati dalla donna, il 39enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e portato in carcere a Padova su disposizione della Procura della Repubblica.

