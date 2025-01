Cambiava i voti delle pagelle online e deviava le rotte delle navi nel Mediterraneo: denunciato un hacker 15enne di Cesena

Dalla sua cameretta, il ragazzo entrava di nascosto nel sito del ministero dell'Istruzione e si divertiva a modificare le rotte di navigazione delle petroliere

Entrava nel sito del ministero dell’Istruzione dalla sua cameretta di Cesena e, senza cercare di dare troppo nell’occhio, rimetteva mano alle pagelle online trasformando i 5 in 6. Un giovane hacker di 15 anni è stato identificato e denunciato, al termine di un’inchiesta condotta dalla polizia postale e coordinata dalla procura distrettuale di Bologna che si occupa di reati informatici. Il fascicolo d’indagine, secondo quanto scrive il Corriere di Romagna, sarebbe stato aperto mesi fa a Forlì per poi passare successivamente nelle mani della polizia postale.

Le rotte delle navi mercantili

Nel corso delle indagini i pm avrebbero scoperto che il piccolo genietto del computer non si divertiva solo a modificare le pagelle, ma anche le rotte delle petroliere in transito nel Mediterraneo. E sono stati proprio gli accessi anomali ai software di navigazione ad aver fatto suonare i primi campanelli d’allarme. I gestori dei programmi si sono accorti infatti di una persona che operava da Cesena e si dilettava nel modificare le rotte delle navi mercantili, in particolare delle petroliere.

Gli accessi negli archivi del ministero

A quel punto, sono scattate le indagini della polizia postale, da cui è emerso che il 15enne romagnolo non solo si divertiva a deviare le rotte di navigazione ma accedeva anche agli archivi del ministero dell’Istruzione trasformando le insufficienze in 6 e cancellando debiti formativi ed esami di riparazione a settembre per alcuni ragazzi. Al giovane sono stati sequestrati il computer personale e altri dispositivi elettronici. Il fascicolo è passato ora alla procura dei minori, che dovrà fare luce sull’accaduto. A quanto emerso finora, i genitori sarebbero stati all’oscuro dell’attività del figlio.

Foto copertina: Dreamstime/Motortion