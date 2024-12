Attacco hacker ai siti web degli aeroporti di Linate e Malpensa: l’azione dei filorussi NoName

Non si segnalano conseguenze sull'operatività dei voli: il sistema per gestire gli scali è diverso da quello del portale web per il pubblico

Sono inaccessibili, dalla mattina del 28 dicembre, i siti degli aeroporti di Linate e Malpensa. Dovrebbe trattarsi di un attacco hacker organizzato dal gruppo filorusso che si fa chiamare NoName. I criminali informatici, oltre ad aver rivendicato il colpo ai danni degli scali milanesi, hanno affermato di aver bloccato i portali web di Siena Mobilità, Gruppo Trasporti Torino e del ministero degli Esteri. Ad ogni modo, non si segnala alcun problema per il traffico aereo: l’attacco ha preso di mira solo i siti ufficiali degli aeroporti, quelli rivolti agli utenti, mentre l’operatività dei voli è garantita da un sistema diverso. L’unico disagio causato è l’impossibilità, da parte dei passeggeri, di monitorare dal portale web lo stato dei voli in arrivo e in partenza dagli scali.