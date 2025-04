Intesa Sanpaolo, torna il panico per i finti prelievi da 1000 euro

Basta un tentativo di prelievo, negato, per ritrovarvi il falso allarme sul vostro conto

Anche oggi, diversi clienti di Intesa Sanpaolo hanno provato a pagare la colazione al bar o la spesa, senza successo. Chi ha tentato di prelevare si è visto negare il servizio e, in alcuni casi, si è ritrovato un prelievo non contabilizzato di 1.000 euro sul proprio conto. Torna l’incubo dei “prelievi fantasma” da 1.000 euro di Intesa Sanpaolo, già vissuto a fine febbraio. Ma state tranquilli.

Come spiegato in un precedente articolo, il tanto temuto “prelievo fantasma” da 1.000 euro va considerato per quello che è realmente: un messaggio automatico di “blocco dare” che non corrisponde a un addebito reale e che dovrebbe scomparire nel giro di poche ore.