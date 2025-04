Rocco Casalino e il padre violento: «Tutti un giorno pagheranno un prezzo»

Il portavoce M5s rievoca lo slogan sulla povertà: «Fu colpa mia»

Rocco Casalino si confessa ad «A Casa di Maria Latella» in onda ieri sera su Rai3. Lavora ancora nella comunicazione del Movimento 5 Stelle. E con la memoria torna allo slogan “Abbiamo abolito la povertà” detto da Luigi Di Maio dal balcone di Palazzo Chigi. «C’era una persona che si occupa di economia a Chigi che mi disse “guarda, ma così, con questa norma, avete abolito la povertà!”. Se a un uomo di comunicazione dai uno slogan così… È chiaro che ho avuto un corto circuito e ho detto “ma, davvero, cioè…è una frase pazzesca, no?”». E così sì, fu sua l’idea. «Colpa sua?», sottolinea Latella quasi a conferma. «È colpa mia», ribadisce Casalino.

L’infanzia e il padre violento

Casalino parla poi del padre violento: «Ho timore di non essere in grado di essere un buon padre». E rievoca l’episodio del suo libro: «Al capezzale di tuo padre, che sei andato a trovare quando stava morendo, hai pensato: “muori”». E spiega: «Si parla molto di violenza sulle donne, ma va messo un accento anche a tutta la violenza che subiscono i figli che vivono quella violenza in casa, no? Era un po’ un segnale a voler dire a tutti gli uomini violenti che un giorno pagherete un prezzo. Molto spesso guardo i film e ogni volta rimango sorpreso di come viene poco rappresentata la vera violenza che subiscono alcune donne, perché non è mai lo schiaffo, è una violenza che si avvicina molto all’omicidio, estrema, forte! Quindi posso capire il ragazzo che poi reagisce…».

Adesso lo accoltello io

Latella chiede a Casalino se gli è mai scappato di pensare «adesso lo accoltello io, adesso lo fermo io?». «Io ero molto piccolo. Sicuramente avevo la frustrazione di non riuscire a difendere mia madre, però se quella violenza io l’avessi vissuta a vent’anni, sicuramente una reazione l’avrei avuta», conclude.