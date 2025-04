L’Affrontata di Vibo Valentia diventa virale sui social grazie a Lady Gaga – Il video

Il video in due giorni ha superato due milioni e mezzo di visualizzazioni, scatenando i fan italiani in tutto il mondo

Le immagini dell’Affrontata di Vibo Valentia, uno più suggestivi riti della Pasqua calabrese, pubblicate sul profilo TikTok che non ti aspetti, quello di una superstar sulla carta lontana anni luce dalla dimensione provinciale italiana. Eppure è successo e quella superstar è Lady Gaga. Il video, postato due giorni fa, ha già sforato il checkpoint delle due milioni e mezzo di visualizzazioni, scatenando i fan italiani. La clip dura pochi secondi, immortalato il momento in cui la Madonna, durante la rituale Vara, toglie il manto nero del lutto per la morte del figlio Gesù Cristo, svelando quello turchese a simboleggiare la gioia per la resurrezione.

Le origini di Lady Gaga

In realtà il fatto che Lady Gaga abbia deciso di “benedire” sui social l’evento religioso in terra calabra stupisce fino ad un certo punto. La cantautrice newyorkese, 39 anni, un Premio Oscar, 14 Grammy Award, 2 Golden Globe e ben 13 Guinness dei primati all’attivo, vero nome Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha sempre mantenuto uno strettissimo legame con le proprie origini del sud d’Italia, nello specifico Naso, provincia di Messina. Infatti quando sbarcò in Italia per il suo primissimo concerto milanese, ne approfittò per convocare al Forum D’Assago tutti i parenti siciliani.