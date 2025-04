Camila Giorgi, la svolta su Canale 5 dopo i guai col fisco: «Sarà all’Isola dei famosi». L’addio al tennis e la fuga in Argentina

L'ex tennista aveva provato a lasciarsi tutto alle spalle, trasferendosi in Argentina. Un trasloco a detta sua «permanente». Ora le indiscrezioni che la vogliono concorrente del reality condotto da Veronica Gentili

Camilla Giorgi sarà tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025, che partirà il 7 maggio. L’ex tennista, classe 1991, si era ritirata dal mondo dello sport a maggio dello scorso anno, dopo una serie di dubbi e indiscrezioni su presunti problemi con il fisco. Da qualche mese, si è trasferita in Argentina, ma secondo il sito di Davide Maggio a breve – sbarcherà in Honduras come naufraga del programma televisivo che quest’anno verrà condotto da Veronica Gentili, giornalista e volto noto di Mediaset. La sua partecipazione arriva dopo le varie notizie circolate sulle sue presunte mancanze nelle dichiarazioni dei redditi che le sono costate un pignoramento di oltre 480mila euro presso la Federtennis.

L’inchiesta su debiti con il fisco

Secondo quanto ricostruito lo scorso anno, l’Agenzia delle Entrate italiana è sulle sue tracce per questioni fiscali: non avrebbe presentato dichiarazioni dei redditi per diversi anni. Giorgi, però, aveva poi promesso chiarimenti sui social, definendo le notizie circolate sul suo conto come «fake news». Tuttavia, a giugno 2023 le era stato notificato un pignoramento di circa 464 mila euro riferito al 2016. Il 7 aprile 2023 l’atleta aveva ricevuto il primo avviso. La tennista risultava quindi essere «evasore totale» per non aver presentato la dichiarazione dei redditi.

Il ritiro dal tennis

A maggio dello scorso anno, Giorgi ha comunicato il suo ritiro dall’attività agonistica. I suoi legali hanno dichiarato che il ritiro non è collegato alle indagini fiscali, ma è dovuto a una decisione personale maturata nel tempo. Ai miei adorati fan, sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi», aveva scritto sui social.

L’inchiesta sui falsi Green pass

Ma non solo. L’ex sportiva era finita al centro del dibattito mediatico anche dopo le indagini sulle false attestazioni di vaccinazioni contro il Covid, i Green pass, da cui era spuntato il suo nome e quello della cantante Madame. Per questo, bisognerà attendere il 13 maggio per capire se andranno a processo. Lo scorso gennaio, infatti, il giudice dell’udienza preliminare ha rinviato la discussione sulle posizioni dei 25 indagati, accusati a vario titolo per i reati di falso ideologico, corruzione e peculato. L’indagine era iniziata nel 2021 e portata avanti dalle autorità di Vicienza, concentrandosi soprattutto sulla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu. Quest’ultima, assieme ad altri medici, sono stati indagati per certificazioni di vaccinazioni che in realtà non sarebbero mai state fatte, ma mirate a ottenere il green pass. Ora tornerà a farsi vedere, ma non per il tennis.