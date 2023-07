False vaccinazioni per ottenere il green pass: Madame e Camila Giorgi verso il processo

Arriva la chiusura delle indagini per la cantante Madame, la tennista Camila Giorgi e altre 23 persone per l’inchiesta della procura di Vicenza in merito alle false vaccinazioni contro il Covid-19 per ottenere il green pass. Tra le persone coinvolte i medici che hanno rilasciato, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la false attestazioni di avvenuta vaccinazione. Iniezione che, però, non sarebbe mai avvenuta. Per tutti le accuse sono, a vario titolo, di falso ideologico in atto pubblico, peculato, corruzione. Gli indagati hanno 20 giorni di tempo per presentare delle memorie difensive. A Madame e Giorgi – spiega il Corriere del Veneto – viene contestato il reato di falso ideologico. Tra i 25 nomi finiti sotto inchiesta anche quelli di altri medici e di infermieri e del marito della dottoressa Daniela Grillone, Andrea Giacoppo. Tutto è iniziato nel febbraio dell’anno scorso, quando l’Usl aveva segnalato una quantità sospetta di vaccinazioni nello studio vicentino della dottoressa Grillone Tecioiu e nello studio di Fara Vicentino, del dottor Erich Volker Goepel. Per i due medici erano scattati gli arresti domiciliari. Ma il fermo del dottore era poi stato annullato a settembre 2022, perché non sarebbe esistito il pericolo della reiterazione del reato. L’annullamento della misura sarebbe poi avvenuto anche per la dottoressa.

