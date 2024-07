Camila Giorgi scaricata dall’avvocato, l’inchiesta sulle false vaccinazioni: «Non risponde al telefono da mesi»

È stata rinviata al 5 novembre l’udienza preliminare davanti al Gup di Vicenza sulla false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il Green Pass. Un’inchiesta che vede tra gli indagati anche la cantante Madame, la tennista Camila Giorgi e altre 23 persone. Le accuse della procura veneta sono, a vario titolo, per i reati di falso ideologico, corruzione e peculato. Dall’udienza di oggi, martedì 16 luglio, è emersa la volontà di dieci indagati di procedere con un patteggiamento. Tra questi ci sono anche Daniela Grillone Tecioiu, la dottoressa vicentina al centro dell’inchiesta, e Leandro Giorgi, fratello della tennista italiana. Entrambi hanno chiesto una pena di sei mesi.

L’avvocato di Camila Giorgi lascia l’incarico

Si sfila, nel frattempo, l’avvocato Cristian Carmelo Nicotra, che ha deciso di dimettersi dall’incarico di difensore della tennista Camila Giorgi e di tre suoi familiari. L’unico che continuerà ad assistere è il fratello Leandro, per cui è stato chiesto un patteggiamento. La decisione del legale è stata comunicata questa mattina al giudice. Il motivo della rinuncia, ha spiegato l’avvocato Nicotra, è legato alla difficoltà nel comunicare con i suoi clienti. La tennista non si sarebbe più fatta sentire dallo scorso 28 maggio, nonostante le chat dimostrerebbero che i messaggi sono stati letti. Il Tribunale di Vicenza ha deciso quindi di assegnarle un legale d’ufficio, l’avvocato Giampaolo Silvetti.

I prossimi passi

Al momento, sono sei i patteggiamenti accordati tra gli indagati e il sostituto procuratore Gianni Pipeschi. Tra loro, come detto, c’è anche la dottoressa Grillone Tecioiu, che secondo le accuse avrebbe rilasciato il Green Pass anche senza che i pazienti si fossero effettivamente vaccinati contro il Covid. Bisognerà attendere l’udienza preliminare del 5 novembre per capire se il giudice per le indagini preliminari deciderà di accogliere o meno i patteggiamenti richiesti, così come l’eventuale rinvio a giudizio degli altri indagati.

In copertina: La tennista Camila Giorgi agli US Open di New York, 29 agosto 2023 (EPA/Will Oliver)

