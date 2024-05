Camila Giorgi rompe il silenzio: «Sono felice di annunciare il mio ritiro. Su di me tante fake news»

Dopo giorni di silenzio e le voci che anche la Guardia di finanza la stesse cercando per notificarle alcuni atti, Camila Giorgi pubblica una story su Instagram per dare la sua versione dei fatti. E provare ad allontanare qualche dubbio, anche se è difficile che lo screenshot di una nota testuale condiviso sui social sia sufficiente a chiudere la vicenda. Prima una richiesta, quella di seguire solo le comunicazioni che verranno fatte dai suoi canali ufficiali, perché finora, spiega «stanno uscendo solo articoli fake». E poi il vero e proprio messaggio. «Ai miei adorati fan, sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi», scrive in una nota ricca di entusiasmo e superlativi, «ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future». La tennista quindi, che si è cancellata dal protocollo antidoping dal 7 maggio, annuncia che a breve renderà noti i suoi progetti futuri, lontani però dall’attività professionistica. E non fornisce ulteriori dettagli su dove si trovi in questo momento. «È una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme», conclude, «con tanto affetto, Camila».

La story condivisa sul profilo ufficiale Instagram della tennista

