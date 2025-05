Il Messico fa causa a Google Maps, è guerra per il nome “Golfo d’America”. La presidente Sheinbaum: «Atto già depositato»

Allineandosi alla decisione di Trump, il gigante tecnologico ha modificato la località per gli utenti americani. «Gli Usa non hanno l’autorità di nominare l’intero Golfo», ha detto la leader messicana

Tregua momentanea sui dazi, ma sulla geografia non si fanno sconti: se la guerra commerciale tra Messico e Stati Uniti sembra tirare il fiato, lo scontro tra i due Paesi è ancora infuocato sul Golfo del Messico. O meglio, Golfo d’America. Una denominazione ordinata dal presidente statunitense Donald Trump pochi giorni dopo il suo insediamento e che l’omologa messicana Claudia Sheinbaum non ha mai digerito, tanto da decidere di passare alle vie legali. Non contro Trump, ovviamente, ma contro Google Maps, che per i suoi utenti americani ha deciso di adeguarsi alla toponomastica voluta dalla Casa Bianca.

La causa contro Google: «Si rispetti la legge americana»

«La causa è già stata depositata», ad annunciarlo è stata la stessa Sheinbaum durante una conferenza stampa. Una reazione immediata all’approvazione, da parte della Camera dei rappresentanti, della legge che sancisce il cambio nome del Golfo seguendo il dettato di Donald Trump. Un disegno che, se approvato in Senato, renderebbe ufficiale il nome «Golfo d’America» per tutte le agenzie federali. A Sheinbaum la norma sta bene, purché Google lo rispetti pedissequamente. «Vogliamo che il decreto emesso dal governo americano venga rispettato», ha ribadito. Washington, infatti, «chiama Golfo d’America solo la parte della piattaforma continentale statunitense, non l’intero golfo». Anche perché sull’intero golfo «non avrebbe autorità». Un attacco a spada tratta contro il colosso californiano che, però, sa anche di passo indietro nei confronti di Trump. Inizialmente, infatti, Sheinbaum aveva suggerito di chiamare gli Stati Uniti «America Mexicana», portando come prova una mappa pre-1848 in cui effettivamente il territorio degli States veniva così chiamato.