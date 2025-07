Dazi, Trump: "L'Ue acquisterà 750 mld di dollari di energia e investirà 600 mld in Usa" – Il video

(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 "Abbiamo raggiunto un accordo. Credo sia un buon accordo per tutti, probabilmente l’accordo più grande mai concluso, in qualsiasi ambito, commerciale o oltre il commercio. Ed è così. È un accordo gigantesco con molti Paesi. Come sapete, Ursula rappresenta molti Paesi, non un solo Paese. Non è facile per te, perché sono molti Paesi diversi, grandi Paesi, alcuni sono forti nell’automotive, altri nell’agricoltura, altri in entrambi. Ci sono molti fattori differenti. Quindi faremo quanto segue: l’Unione Europea accetterà di acquistare dagli Stati Uniti energia per un valore di 750 miliardi di dollari. L'Ue accetterà di investire negli Stati Uniti 600 miliardi di dollari in più rispetto a quanto investono già. Investono già una somma considerevole, ma investiranno ulteriori 600 miliardi di dollari. Inoltre, accettano di aprire i loro Paesi al commercio a tariffa zero. Questo è un fattore molto importante: aprire i loro Paesi. Tutti i Paesi saranno aperti al commercio con gli Stati Uniti a tariffa zero" così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, dopo aver trovato l'accordo sui dazi a Turnberry in Scozia. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev