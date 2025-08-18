Riapre il ponte San Giuliano sulla SS166 a Randazzo (CT), danneggiato dal maltempo – Il video

(Agenzia Vista) Catania, 18 agosto 2025 Sono in corso gli interventi avviati da Anas per ripristinare la circolazione sul ponte San Giuliano, lungo la strada statale 116 “Randazzo-Capo d’Orlando”, a Randazzo (CT), danneggiato lo scorso sabato 16 agosto da un violento nubifragio che ha causato il distacco del parapetto. Nel pomeriggio del 18 agosto il ponte sarà riaperto e la circolazione sarà di nuovo consentita a senso unico alternato. Gli interventi consistono nell’installazione di barriere in cemento (new jersey) provvisorie, in modo da consentire l’immediata riapertura al traffico in sicurezza. Al contempo Anas ha affidato lavori di manutenzione programmata che inizieranno giovedì e che prevedono il ripristino completo dei parapetti divelti e la regimentazione delle acque da monte che sono la causa della caduta dei parapetti. I lavori avranno una durata di sei mesi Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev