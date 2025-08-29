Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Von der Leyen in Lettonia: L'Europa sarà sicura solo se lo sarà il suo confine orientale – Il video

29 Agosto 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Riga, 29 agosto 2025 "La Lettonia è già tra i Paesi NATO con la spesa militare più alta in rapporto al PIL e che, insieme ad altri 15 Stati membri, ha chiesto flessibilità di bilancio per incrementare ulteriormente gli investimenti nella difesa.. La nuova proposta di bilancio UE prevede un aumento di cinque volte delle spese per la difesa, dieci volte per la mobilità militare e un triplicamento delle risorse per la gestione delle migrazioni e il rafforzamento delle frontiere. È tempo di essere pronti, l’Europa sarà sicura solo se lo sarà il suo confine orientale”. Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in visita a Riga Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni Marche 2025, la guida completa: quando si vota, chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi

2.

Le due politiche del Pd sul forum di foto hard, la scoperta di Alessandra Moretti e Valeria Campagna: le accuse dopo il caso «Mia moglie»

3.

Il Meeting di Cl promuove Meloni e “perdona” la linea dura sui migranti: «Famiglie, scuola e sanità, ora dal governo le risposte»

4.

Matteo Renzi è milionario, ma lascia poco alla società di consulenza con i figli che ora sperano nel boom di contratti dopo che la Meloni li ha vietati a papà

5.

L’ex marito di Maria Rosaria Boccia: «Picchiava anche me. E mi ha detto di essere incinta»