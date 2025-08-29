Von der Leyen in Lettonia: L'Europa sarà sicura solo se lo sarà il suo confine orientale – Il video

(Agenzia Vista) Riga, 29 agosto 2025 "La Lettonia è già tra i Paesi NATO con la spesa militare più alta in rapporto al PIL e che, insieme ad altri 15 Stati membri, ha chiesto flessibilità di bilancio per incrementare ulteriormente gli investimenti nella difesa.. La nuova proposta di bilancio UE prevede un aumento di cinque volte delle spese per la difesa, dieci volte per la mobilità militare e un triplicamento delle risorse per la gestione delle migrazioni e il rafforzamento delle frontiere. È tempo di essere pronti, l’Europa sarà sicura solo se lo sarà il suo confine orientale”. Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in visita a Riga Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev