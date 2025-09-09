Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Scuola, vietato parlare di Gaza nei collegi docenti: la circolare (riservata) inviata ai presidi del Lazio. I sindacati: «Censura»

09 Settembre 2025 - 08:22 Ygnazia Cigna
scuola novità 2025 2026
L'Ufficio scolastico regionale ha diramato una comunicazione ai dirigenti, che ha fatto saltare sulla sedia insegnanti e sindacalisti. Ecco cos'è successo

Una circolare riservata dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio gela il dibattito appena nato nelle scuole sulla crisi umanitaria in corso a Gaza. Ai dirigenti scolastici è stato chiesto di garantire la «massima serenità» ed evitare che collegi docenti e organi collegiali diventino spazi di confronto su Gaza. Devono occuparsi soltanto del «buon funzionamento dell’istituzione scolastica». Ed «essere sottratti a qualunque altra finalità». Un avvertimento non casuale, ma che arriva proprio dopo che alcune associazioni e sindacati, dall’Unione sindacale di base ai «Docenti per Gaza», hanno lanciato una mozione per il primo giorno di scuola. Alle ore 10, fare un minuto di silenzio in tutte le classi. Un gesto simbolico, spiegano i promotori, «per denunciare il genocidio del popolo palestinese» e chiedere alla comunità educante di «non restare indifferente».

Cosa dice la circolare

«La rilevanza degli eventi geopolitici in corso è una tematica su cui si invitano i dirigenti scolastici a garantire la massima serenità nell’organizzazione di occasioni di confronto e di dibattito nell’ambito delle occasioni didattiche», recita precisamente la nota inviata ai dirigenti. E ancora: «Tanto premesso, è necessario sottolineare l’esigenza di assicurare le specificità dei luoghi e dei momenti della vita scolastica, quali le riunioni degli organi collegiali, che devono essere esclusivamente finalizzate alla trattazione delle tematiche relative al buon funzionamento dell’istituzione scolastica e sottratte a qualunque altra finalità».

L’ira dei sindacati

La nota dell’Usr Lazio, guidato da Anna Paola Sabatini, è stata interpretata da molti come un tentativo di censura. «Il tono e il contenuto della comunicazione, e il fatto che sia riservata gettano luce sull’intenzione ormai palese delle nostre istituzioni di mettere a tacere il dialogo. È ancor più grave se questo invito viene fatto alla scuola, luogo per eccellenza deputato allo sviluppo del senso critico e alla formazione civica», denuncia il sindacato Fisi. Sulla stessa linea la Flc Cgil Roma e Lazio, che parla di «inopportuna intromissione nell’autonomia scolastica». E, riferisce il sindacato, sono molti i dirigenti che non hanno preso affatto bene la richiesta del provveditorato. «Chiediamo all’amministrazione – scrive il sindacato in una nota – di sostenere le istituzioni scolastiche e garantire spazi di confronto liberi e sereni».

