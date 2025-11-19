«Zitto, maialino»: Newsom attacca Trump con una galleria di immagini generate dall’AI (tranne una)

Donald Trump ha insultato l’inviata di Bloomberg, Catherine Lucey, rivolgendosi a lei con la frase «quiet, quiet piggy» (in italiano: «zitta, zitta maialina») durante una conferenza a bordo dell’Air Force One, dopo che la giornalista aveva semplicemente domandato perché non volesse pubblicare i documenti relativi al caso Jeffrey Epstein. Ad intervenire (e pesantemente) contro il Tycoon, già ampiamente criticato per il gesto, è stato il governatore della California, Gavin Newsom, pubblicando una serie di immagini alterate con l’Intelligenza Artificiali o decisamente provocatorie.