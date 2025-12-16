Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Fontana: Quasi impossibili esercito e politica estera comuni in Ue – Il video

16 Dicembre 2025 - 14:45
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Io ritengo che sia difficile che l'Ue diventi un soggetto politico, troppo complicato se non impossibile fare una difesa comune, un esercito comune e una politica estera comune". Tra alcuni paesi europei "ci sono interessi molti differenti". Lo ha detto il Presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'incontro di auguri con la Stampa parlamentare. "Fondamentale invece una maggiore cooperazione in Europa", ha aggiunto. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

