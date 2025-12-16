Fontana: Quasi impossibili esercito e politica estera comuni in Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Io ritengo che sia difficile che l'Ue diventi un soggetto politico, troppo complicato se non impossibile fare una difesa comune, un esercito comune e una politica estera comune". Tra alcuni paesi europei "ci sono interessi molti differenti". Lo ha detto il Presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'incontro di auguri con la Stampa parlamentare. "Fondamentale invece una maggiore cooperazione in Europa", ha aggiunto. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev