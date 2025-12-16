Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Lorenzo Fontana: Su asset russi io consiglio prudenza, non è chiaro se possano essere usati – Il video

16 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Sugli asset russi ci sono due questioni: la prudenza, visto che siamo in una fase di trattative per cui in questo momento non vorrei che alcune cose, seppure legittime, vengano usate per proseguire nel conflitto. Dall'altra parte – l'ha detto anche il governo belga – c'è una questione legale perché bisogna vedere se l'uso sia fattibile. Immaginate poi se la Corte di giustizia europea magari dovesse dare torto all'Europa… Quindi bisogna essere molto prudenti, questo è il mio consiglio". Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

