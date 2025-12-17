Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
Bignami: Ad Atreju non abbiamo avuto la fortuna di sentire Schlein. Non l'abbiamo vista arrivare – Il video

17 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "La sinistra oggi che è all'opposizione ha tutte le risposte ai problemi che ha creato quando era al Governo. Siete nervosi, anch'io lo sarei al posto vostro. Elly Schlein non abbiamo avuto la fortuna di sentirla ad Atreju, non l'abbiamo vista arrivare del resto…", lo ha detto Bignami di FdI in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

