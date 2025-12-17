Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Occhiuto: "Non voglio fondare una corrente, ma dare una scossa a Forza Italia" – Il video

17 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Ho voluto chiamare imprenditori importanti, che ci hanno raccontato la loro esperienza, la loro visione del Paese, l'auspicio è che questo stimolo possa costituire non una corrente, ma una scossa. Ha sempre a che fare con l'elettricità, però non è polverosa come le correnti che ormai solo nel più masochista dei partiti italiani esistono, ma è molto più utile perché ha un effetto di elettroshock" così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a margine dell'evento "In Libertà". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Salta l’asta dei doni di Giorgia Meloni ricevuti dai leader esteri: nei guai chi doveva occuparsene

2.

Alessandra Moretti scaricata dal Parlamento Ue, via l’immunità per l’inchiesta Qatargate: contro di lei anche il M5s. Graziata la collega Pd Gualmini

3.

Manovra, i ritocchi all’ultimo del governo Meloni: stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr

4.

Sondaggi, per metà degli italiani lo scoppio di una guerra mondiale è «probabile»

5.

Stop ai borseggi in città: la proposta di legge per la sicurezza, targata M5s. Cicalone farà da sponsor