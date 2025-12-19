Schlein: Chiedo al Governo di approvare il nostro emendamento per bloccare aumento età pensionabile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 “La realtà è un conto, le loro chiacchiere stanno da un’altra parte. È molto grave l’atteggiamento di questo Governo. Se sono così uniti come ha detto la Meloni due giorni fa non si capisce perché ci portano a poche ore dall’esercizio provvisorio. Stanno ancora litigando. Chiediamo al Governo serietà, di recuperare quegli interventi che sono saltati su imprese e incentivi. Soprattutto chiediamo loro di prendere sugli emendamenti che abbiamo presentato con le opposizioni. Ce n’è uno che mette la parola fine all’aumento dell’età pensionabile, votassero questo per essere coerenti con quanto dicevano. Uno chiede esattamente di bloccare l’allungamento dell’età pensionabile e lo abbiamo presentato con le opposizioni. La maggioranza si è rotta per le loro divisioni, ha provato un colpo di mano sulle pensioni e siamo riusciti a fermarli parzialmente. Chiediamo al Governo di approvare l’emendamento per bloccare l’aumento dell’età pensionabile”. Lo ha detto la Segretaria del PD Elly Schlein alla conferenza stampa di Sala Convegni, Palazzo Carpegna, al Senato. Courtesy: Senato TV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev