Il ritorno di Ultimo, bene Guè, tornano i Planet Funk, ottimi Mobrici e Tutti Fenomeni – Le nostre recensioni della settimana

Dopo aver carburato la scorsa settimana, la discografia italiana riprende a sbuffare musica dai forni. L’evento è naturalmente il quinto capitolo della saga Fastlife di Guè, sicuramente tra i migliori; ma come nuove uscite di album abbiamo anche quello piatto ma piacevole di EroCaddeo e quello invece molto interessante di Casadilego.

Passando alla sezione singoli tanta carne sulla brace, da un Ultimo un po’ più pop ad una nuova versione di Gelido di Alex Britti con Mario Biondi da leccarsi i baffi. Tornano benissimo anche i Planet Funk e Mietta e sia Mobrici che Tutti Fenomeni ci regalano due pezzi meravigliosi, come quelli proposti da Marta Del Grandi e Alberto Bianco. Unica nota stonata della settimana, il nuovo brano di Simba La Rue, un rigurgito trap insopportabile. Chicca della settimana: la stupenda Eco dell’eccezionale Ste. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.