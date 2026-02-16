007 cercansi, al via la campagna di reclutamento dell’intelligence italiana: ecco quali sono i profili più richiesti (anche per le lauree umanistiche)

Le domande vanno presentate entro il 20 marzo. Aperte posizioni per candidati con background ingegneristico, informatico ma anche umanistico

«Il tuo talento al servizio dell’Italia». È questo il nome scelto per la nuova campagna di reclutamento dell’intelligence, al via da oggi. Gli 007 italiani hanno aperto diverse posizioni di lavoro, aperte a candidati con competenze specifiche nei settori delle tecnologie avanzate, della sicurezza digitale, del terrorismo, dell’Osint (open source intelligence) ed ecofin. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, si legge nel documento che avvia la nuova campagna, «è impegnato ogni giorno a selezionare le migliori competenze da mettere al servizio del Paese, per contribuire alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi strategici dell’Italia in ambito politico, militare, economico, scientifico e industriale».

Le figure più ricercate

Tanti i profili ricercati dagli 007 italiani ci sono i laureati in ambito informatico, ingegneristico, fisico o matematico, con competenze nella progettazione, implementazione e ottimizzazione di sistemi computazionali. Ci sono gli esperti di telecomunicazioni e tecnologie quantistiche, gli addetti alla sicurezza informatica e quelli specializzati in tecniche e procedure della minaccia cibernetica. Ma anche laureati in ambito economico, ancora meglio se specializzati in tutela dell’economia, dei mercati finanziari e creditizi, quotazioni mobiliari e dei titoli di Stato, contrasto alle forme più complesse di evasione ed elusione fiscale, tutela dalle minacce al patrimonio industriale.

I profili per le lauree umanistiche

Tra i laureati in indirizzi internazionali o in materie umanistiche, l’intelligence italiana è alla ricerca di persone con conoscenze e capacità di analisi dei fenomeni di terrorismo interno di qualsiasi matrice, terrorismo internazionale, jihadista, radicalismo religioso, criminalità internazionale, immigrazione e traffico di esseri umani, contrasto al fenomeno eversivo di matrice brigadista o anarchica, estremismo e fenomeni di antagonismo. Ma anche diplomati o laureati negli ambiti della comunicazione, sociologia e delle relazioni internazionali.

Domande da presentare entro il 20 marzo

E a prescindere dalle competenze specifiche richieste, ricorda la campagna di reclutamento, l’avviso di ricerca è aperto a «tutti i giovani ad alto potenziale e fortemente motivati a un impiego nel Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica», che possono presentare una candidatura spontanea tramite la procedura online della sezione ‘Lavora con noi'”. Tutte le domande vanno presentate entro il 20 marzo.