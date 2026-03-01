Sanremo 2026, i nostri vincitori sono Fulminacci e Ditonellapiaga. Le pagelle

Si conclude con la vittoria di Sal Da Vinci una delle edizioni meno riuscite della recente storia del Festival di Sanremo. Carlo Conti ha sbagliato tutto ciò che si poteva sbagliare. Tre ottime canzoni, quelle di Fulminacci, Ditonellapiaga e Maria Antonietta & Colombre, qualche altro brano perlomeno sensato, quattro o cinque al massimo, per il resto tutta roba da buttare. Il Festival della Canzone Italiana trasformato, come ampiamente prevedibile e poi preannunciato dopo i preascolti di gennaio, in una banalissima passerella di volti che mortifica il ruolo che Sanremo ha nella discografia e quello che la musica ha nelle nostre vite. Questo Sanremo lo vince Sal Da Vinci, ma lo perdono tutti.
- 1/30Francesco Renga – Il meglio di me - Voto: 4,5
- 2/30Chiello – Ti penso sempre - Voto: 8
- 3/30Raf – Ora e per sempre - Voto: 5
- 4/30Bambole di pezza – Resta con me - Voto: 6
- 5/30Leo Gassmann – Naturale - Voto: 4,5
- 6/30Malika Ayane – Animali notturni - Voto: 7,5
- 7/30Tommaso Paradiso – I romantici - Voto: 7
- 8/30J-Ax – Italia Starter Pack - Voto: 7
- 9/30LDA & Aka 7even – Poesie clandestine - Voto: 6
- 10/30Serena Brancale – Qui con me - Voto: 8
- 11/30Patty Pravo – Opera - Voto: 6
- 12/30Sal Da Vinci – Per sempre sì - Voto: 6,5
- 13/30Elettra Lamborghini – Voilà - Voto: 4
- 14/30Ermal Meta – Stella stellina - Voto: 7,5
- 15/30Ditonellapiaga – Che fastidio! - Voto: 10
- 16/30Nayt – Prima che - Voto: 9
- 17/30Arisa – Magica favola - Voto: 4,5
- 18/30Sayf – Tu mi piaci tanto - Voto: 8
- 19/30Levante – Sei tu - Voto: 7
- 20/30Fedez & Masini – Male necessario - Voto: 6,5
- 21/30Samurai Jay – Ossessione - Voto: 6,5
- 22/30Michele Bravi – Prima o poi - Voto: 6,5
- 23/30Fulminacci – Stupida sfortuna - Voto: 10
- 24/30Luchè – Labirinto - Voto: 5
- 25/30Tredici Pietro – Uomo che cade - Voto: 6
- 26/30Mara Sattei – Le cose che non sai di me - Voto: 5,5
- 27/30Dargen D’amico – Ai Ai - Voto: 5,5
- 28/30Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare - Voto: 7
- 29/30Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta - Voto: 10
- 30/30Eddie Brock – Avvoltoi - Voto: 4,5