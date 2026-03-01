Sanremo 2026, i nostri vincitori sono Fulminacci e Ditonellapiaga. Le pagelle

Si conclude con la vittoria di Sal Da Vinci una delle edizioni meno riuscite della recente storia del Festival di Sanremo. Carlo Conti ha sbagliato tutto ciò che si poteva sbagliare. Tre ottime canzoni, quelle di Fulminacci, Ditonellapiaga e Maria Antonietta & Colombre, qualche altro brano perlomeno sensato, quattro o cinque al massimo, per il resto tutta roba da buttare. Il Festival della Canzone Italiana trasformato, come ampiamente prevedibile e poi preannunciato dopo i preascolti di gennaio, in una banalissima passerella di volti che mortifica il ruolo che Sanremo ha nella discografia e quello che la musica ha nelle nostre vite. Questo Sanremo lo vince Sal Da Vinci, ma lo perdono tutti.