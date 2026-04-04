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Meloni: "Nel Golfo per difendere gli interessi degli italiani e della nazione" – Il video

04 Aprile 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 4 aprile 2026 “In questi giorni ho voluto essere in Arabia Saudita, in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Credo che per l'Italia sia importante, in una fase così difficile, essere presente nei luoghi dove si decide una parte fondamentale della nostra sicurezza e anche del nostro futuro economico". Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso sui social. "Questa missione è la prima di un leader europeo nel Golfo dall'inizio di questa nuova fase del conflitto, ma chiaramente non è una visita semplicemente simbolica”, ha sottolineato Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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