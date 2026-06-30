Trump: Mamdani volto dei socialisti? Non è socialismo, è comunismo la più grande minaccia per Usa – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 30 giugno 2026 "Beh, penso che sia una grande minaccia per la nostra nazione, in realtà. Perché non è socialismo, è vero e proprio comunismo. Usano il termine 'socialdemocratico' perché suona bene, ma in realtà si parla di comunismo. Penso che sia la più grande minaccia per la nostra nazione che ci sia mai stata, forse fin dalla nostra fondazione. Questo include la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, l'11 settembre, include l'attacco di Pearl Harbor. Penso che questa sia la più grande minaccia per la nostra nazione. La gente sorriderà quando lo dico, ma le persone intelligenti diranno: 'Sapete, probabilmente ha ragione'. Si tratta fondamentalmente di introdurre il comunismo negli Stati Uniti d'America. Non c'è mai stato nulla di così pericoloso. Grazie mille a tutti, grazie", così il Presidente degli Usa Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca, dopo la firma dell'Ordine Esecutivo sul "Freedom to Fix". Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev