Conte: Nome del fronte progressista dovrebbe essere 'Alleanza per la Costituzione' – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2026 "E guardate che si parla di un progetto, ovviamente stiamo costruendo un progetto per un governo che io chiamo progressista, che sia alternativo. Ma secondo me il nome, lo dico qui stasera, di questa coalizione dovrebbe essere Alleanza per la Costituzione, per la democrazia", Così il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul palco del Teatro de' Servi all'evento 'Mille Voci per un Voto uguale'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev