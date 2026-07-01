Ok alla fiducia sul Decreto casa al Senato con 106 sì, 112 no e 2 astenuti. Il testo è legge – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2026 L'Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul Dl con il Piano casa nel testo già votato dalla Camera. I sì sono stati 106, i no 62 e gli astenuti 2. Il disco verde alla fiducia costituisce l'approvazione definitiva del decreto legge che doveva essere convertito in legge entro il 6 luglio. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev