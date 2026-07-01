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Tajani: Dichiarazioni Rutte su basi Usa non solo improvvide, ma anche non corrispondenti al vero – Il video

01 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2026 "Le dichiarazioni del segretario generale della Nato, Mark Rutte, sono state non soltanto improvvide ma anche non corrispondenti al vero. Qualsiasi operazione militare che si è svolta in Iran anche da parte americana non era un’operazione nell’ambito della Nato, quindi è difficile che il segretario generale Rutte potesse sapere cosa è accaduto in Italia”. Lo ha affermato il vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani al Question Time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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