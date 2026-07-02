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Attacco russo massiccio su Kiev con oltre 70 razzi e 500 droni – Il video

02 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 02 luglio 2026 È di almeno 13 morti e oltre 90 feriti il primo bilancio del massiccio attacco russo sferrato questa notte contro l'Ucraina. Lo ha reso noto il Presidente ucraino, precisando che le forze russe hanno lanciato oltre 70 razzi di vario tipo – di cui quasi la metà balistici – e circa 500 droni d'assalto, inclusi gli "Shahed" a reazione. Il bersaglio principale dell'offensiva è stato la capitale Kiev, dove sono ancora in corso le operazioni di soccorso e la rimozione delle macerie in più di 20 diverse località interessate dai crolli, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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