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Fertitta: Festeggerò 4 luglio in Sicilia, da dove miei bisnonni emigrarono in America 130 anni fa – Il video

02 Luglio 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "Festeggerò il 4 luglio in Sicilia, da dove i miei bisnonni emigrarono in America più di 130 anni fa. Quei legami rimangono forti ancora oggi, con oltre 45.000 studenti americani e 8 milioni di visitatori che si recano in Italia ogni anno". Lo dice l’Ambasciatore Usa Fertitta a Villa Taverna per i 250 anni dell'Indipendenza Usa. Ambasciata Usa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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