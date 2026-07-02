Fertitta: Festeggerò 4 luglio in Sicilia, da dove miei bisnonni emigrarono in America 130 anni fa – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "Festeggerò il 4 luglio in Sicilia, da dove i miei bisnonni emigrarono in America più di 130 anni fa. Quei legami rimangono forti ancora oggi, con oltre 45.000 studenti americani e 8 milioni di visitatori che si recano in Italia ogni anno". Lo dice l’Ambasciatore Usa Fertitta a Villa Taverna per i 250 anni dell'Indipendenza Usa. Ambasciata Usa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev