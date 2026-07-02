Fertitta: Uniti da profondi legami, 17 mln americani di origine italiana, me compreso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 “Quale luogo migliore dell'Italia per celebrare il 250esimo anniversario dell'America, dove l'eredità di Amerigo Vespucci e della Repubblica Romana contribuì a plasmare la nascita della nostra nazione, mentre l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica? Servire come Ambasciatore nel corso di questo primo anno è stato un privilegio straordinario. Ho potuto constatare personalmente le molteplici dimensioni di questa grande partnership: economica, militare, culturale e politica. I nostri due Paesi sono uniti anche da profondi legami familiari. Oltre 17 milioni di americani vantano origini italiane, me compreso, e questo rende il mio incarico di Ambasciatore in Italia ancora più significativo. In questo anno così speciale celebrerò il 4 luglio in Sicilia, da dove i miei bisnonni emigrarono negli Stati Uniti oltre 130 anni fa”. Quei legami restano forti ancora oggi: ogni anno più di 45.000 studenti americani e 8 milioni di visitatori provenienti dagli Stati Uniti arrivano in Italia”. Lo sottolinea l’Ambasciatore Usa Fertitta a Villa Taverna per i 250 anni dell'Indipendenza Usa. Ambasciata Usa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev