Il gozzo imbarca acqua, paura tra i turisti nella Grotta Azzurra a Capri. La denuncia dopo la lite a colpi di remi: «Situazione fuori controllo» – I Video

Dentro la grotta è vietato anche fare il bagno, ma in tanti disattendono il divieto. La denuncia del deputato Borrelli a pochi giorni dall'ultima lite tra barcaioli

Momenti di paura nella famossisima grotta azzurra di Capri, dove un gozzo con a bordo alcuni turisti, tra cui la travel creator statunitense Sherina Welch, ha iniziato a imbarcare acqua durante il passaggio. L’episodio, avvenuto circa un mese fa e raccontato dalla blogger in un video pubblicato su TikTok, è diventato virale superando i 3 milioni di visualizzazioni. «Abbiamo capito che qualcosa non andava quando la barca ha urtato la parte alta della roccia», racconta la 49enne. I passeggeri si sono ritrovati completamente bagnati e spaventati, mentre il conducente della barca avrebbe fatto finta di nulla continuando il giro turistico. «Continuava a cantare e remare, mostrandoci la grotta, mentre noi eravamo bagnati fradici, confusi e spaventati. È stato terrificante», racconta la blogger. A evitare conseguenze peggiori è stato l’intervento di un’altra guida, che ha trasbordato i turisti prima che il gozzo affondasse.

La denuncia del deputato Borrelli: «Situazione fuori controllo da anni»

Sull’accaduto è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Frenceso Emilio Borrelli, che ha puntato il dito contro la gestione delle visite alla Grotta Azzurra. «Sono anni che denunciamo la gestione fuori controllo e pericolosa dei cosiddetti barcaroli», ha dichiarato, ricordando anche i recenti episodi di tensione tra gli operatori per l’accesso alla grotta. «Solo qualche giorno fa c’era stato l’ennesimo litigio in pubblico davanti ai turisti per decidere chi dovesse passare per primo». Borrelli ha inoltre criticato le modalità di ingresso nella grotta, definendole spesso rischiose: «Per non parlare degli ingressi pericolosi con tanto di bagno, che tra l’altro è vietato. Purtroppo si continua a far finta di niente, aspettando che si verifichi una tragedia per intervenire».