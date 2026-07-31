Addio Franco Baresi: «Perdiamo un battito di cuore». Dal Milan alla lettera di Paolo Maldini: il fiume di ricordi da tutto il mondo (avversari compresi) – La gallery

Il calcio piange la perdita di una leggenda, uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Franco Baresi si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro, a 66 anni. L’ultimo tackle, un nodulo polmonare, diagnosticato un anno fa, troppo duro, anche per lui. 719 presenze con la maglia del Milan, con quel 6 sulle spalle diventato iconico grazie alle sue prestazioni, sceso anche in Serie B pur di rimanere in rossonero. Nel 2013 era entrato anche nella Hall of Fame del calcio. Sono 81 le partite con la Nazionale: campione del mondo nel 1982, anche se senza mai scendere in campo, e protagonista del Mondiale nel 1994, tornando a disposizione della finale dopo appena 24 giorni dopo un infortunio al menisco. Numeri enormi, ma che non rendono l’idea di ciò che Franco Baresi è stato per il calcio, non solo per il Milan e la Nazionale. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita.