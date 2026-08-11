La disfida tra Bassetti e i pugliesi sul polpo crudo: «Non va mangiato, soprattutto vivo». «Abbiamo gli anticorpi» – Il video

Il dottore mette in guardia dai rischi di parassiti e batteri, ma in Puglia il video scatena la reazione di chi difende una tradizione gastronomica.

«Il polpo crudo non va mangiato, soprattutto vivo» con queste parole Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della «Clinica di malattie infettive» del Policlinico San Martino di Genova, ha messo in guardia i suoi follower sui rischi di mangiare il polpo appena pescato e crudo. Cos’ con un video pubblicato sui social, il medico ha definito la pratica «una delle mode demenziali dell’estate». Il problema è che questa in Puglia non è una moda dell’estate, ma è una tradizione diffusa e quindi la risposta dei pugliesi non si è fatta attendere.

I rischi nel mangiare polpo crudo

Nel suo video Bassetti spiega che il problema non riguarda soltanto un possibile mal di pancia. Il consumo di polpo crudo può infatti esporre a diversi rischi, legati soprattutto alla presenza di parassiti e batteri. Tra questi cita l’anisakis, più comunemente associato al consumo di pesce crudo, e alcuni microrganismi che possono provocare infezioni anche gravi. Per questo l’infettologo invita a non consumare il polpo crudo senza averlo sottoposto a un trattamento adeguato. Richiamando le indicazioni del Ministero della Salute, ricorda che il prodotto destinato al consumo crudo deve essere congelato a -20 °C per almeno 24 ore negli esercizi professionali. A casa, invece, la temperatura dei normali congelatori richiede un periodo più lungo: almeno 96 ore a -18 °C. Bassetti conclude il video raccomandandosi: «evitare di farlo, ma sopratutto evitare di postare queste cose che rischiano di fare male alla salute della gente».

La reazione dei pugliesi

Le parole sull’«ennesima moda demenziale» hanno però provocato una forte reazione sui social. Molti utenti pugliesi hanno contestato soprattutto il modo in cui il medico ha descritto una pratica che, in alcune zone della regione, fa parte della tradizione gastronomica locale. Tra i commenti c’è chi racconta di mangiare polpo crudo da sempre e chi sostiene di non aver mai avuto problemi. «I baresi mangiano il polpo crudo dalla nascita e sono disegnati con gli anticorpi nel sangue», scrive ironicamente un utente. Un altro commenta: «Sarò stata fortunata. Li mangio da sempre». La polemica non si è fermata ai commenti. Alcuni utenti hanno pubblicato a loro volta video mentre mangiano polpo crudo, apparentemente per rispondere alle parole dell’infettologo.

La nuova risposta di Bassetti

Bassetti ha quindi deciso di replicare a uno dei video. «Pensi di fare un dispetto a me quando lo fai solo a te stesso», ha detto rivolgendosi all’utente. Il medico ha poi difeso il ruolo degli specialisti e criticato chi, a suo giudizio, mette le tradizioni davanti alle indicazioni sanitarie. Poi conclude «quelli come lui sono i primi che vengono a fari curare da quelli come me. Quindi se ascoltasse di più i medici e meno l’ignoranza delle tradizioni fareste meglio».