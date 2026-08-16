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L’auto in affitto a 100 euro al mese, cos’è il noleggio sociale dell’Aci ma con un modello solo: quando si può fare domanda e i requisiti

16 Agosto 2026 - 16:05 Giulia Norvegno
Auto a noleggio
Auto a noleggio

L’idea «sperimentale» su uno schema già in vigore in Francia. Dal ministero un fondo di 50 milioni per circa 4mila beneficiari: come funzionerà il contratto

Le domande per il noleggio sociale, la misura che permetterà di guidare un’auto nuova pagando 100 euro al mese, non partiranno prima della prossima primavera. Il bando con cui l’ACI e il Mimit selezioneranno il costruttore fornitore è infatti ancora in fase di definizione, e secondo quanto ricostruito da Diego Longhin su la Repubblica il debutto concreto della piattaforma per le richieste è atteso tra aprile e maggio 2027. Un dato, però, è già certo: chi otterrà l’agevolazione non potrà scegliere tra più modelli, perché l’auto messa a disposizione sarà una sola.

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