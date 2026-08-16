Oltre 34,7 mln di spostamenti dal 17 al 20 agosto, Gemme (Ad Anas): Weekend di Ferragosto scorrevole – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 agosto 2026 Un weekend di Ferragosto senza criticità di particolare rilevanza lungo la rete stradale e autostradale di Anas. Un Ferragosto diverso dal tradizionale esodo concentrato nel fine settimana. Molti viaggiatori già in vacanza hanno scelto di utilizzare l’auto per brevi spostamenti sul territorio, escursioni, visite, giornate al mare o nei borghi vicini e nelle aree rurali, evitando le grandi partenze proprio nei giorni centrali del weekend di Ferragosto. Claudio Andrea Gemme, AD Anas: “Nelle prossime settimane di controesodo, continueremo a lavorare con la massima attenzione per accompagnare i flussi di rientro e assicurare continuità, efficienza e sicurezza sulla nostra rete”. Courtesy Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev