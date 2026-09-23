Si sente male mentre lavora al cimitero, la tragedia a fine turno: morto un operaio di 63 anni

L'ipotesi è che l'uomo abbia avuto un infarto mentre lavorava al cantiere per i nuovi loculi nel cimitero in provincia di Bari. Sul corpo è stata disposta l'autopsia

Era quasi finito il suo turno di lavoro quando un malore improvviso è stato fatale per un operaio morto nel cantiere del cimitero comunale di Mariotto, frazione di Bitonto in provincia di Bari. Lunedì 21 settembre, intorno alle 16, un operaio di 63 anni, originario di Gravina in Puglia, si è accasciato davanti ai colleghi mentre lavorava alla costruzione dei nuovi loculi. L’uomo era dipendente di un’impresa edile di Altamura.

A stroncarlo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un infarto. Il personale del 118, arrivato in pochi minuti nella necropoli, ha tentato di rianimarlo, ma per il 63enne non c’era più niente da fare: il cuore aveva già smesso di battere.

Nel cimitero sono arrivati anche i carabinieri e gli ispettori dello Spesal, il servizio dell’Asl che si occupa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, per effettuare i controlli di rito sul cantiere. Le prime verifiche indicano un decesso per cause naturali, ma sarà l’esame autoptico a fornire la risposta definitiva. La Procura di Bari ha infatti disposto l’autopsia sul corpo dell’operaio, un passaggio considerato decisivo per chiarire con precisione cosa abbia provocato la morte.