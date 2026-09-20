Lo zio si dimentica un milione di euro in banca, lui muore e il nipote non può incassarlo: la scoperta sull’eredità

Da almeno 15 anni le banconote erano conservate in una cassetta di sicurezza. Una volta morto il parente senza figli, è stato il nipote a occuparsi della successione. Finché non ha fatto una scoperta amarissima

Che lo zio appena morto avesse anche una cassetta di sicurezza in banca, il signor Stefano, 51 anni, non sapeva nulla. La sorpresa più grande però è stata quando l’uomo ha potuto aprire quella cassetta, ricevuta in eredità dal parente. Era il fratello di sua madre, scomparso senza essersi mai sposato e senza aver avuto figli. Stefano, originario di Vicenza e residente a Cuneo, si è ritrovato quindi a essere erede diretto dello zio, che in quella cassetta di sicurezza aveva messo da parte da almeno 15 anni la bellezza di oltre due miliardi, ma di vecchie lire.

Perché la Banca d’Italia non ha convertito le lire in euro

Il problema però è arrivato subito dopo. L’istituto di credito a cui Stefano si era rivolto ha girato la questione alla Banca d’Italia, che, racconta il Messaggero, si sarebbe rifiutata di cambiare le lire in euro, ricordando che queste operazioni non sono più ammesse dal 2011. Da allora infatti non è più possibile convertire le lire in euro. Con buona pace ora del signor Stefano, che stando così le cose non potrà godersi per quel milione di euro, di cui lo zio si sarebbe del tutto disinteressato da decenni.

L’ultimo tentativo per recuperare i soldi

Il signor Stefano non si è dato per vinto dopo la risposta negativa della Banca d’Italia. Si è affidato a un’associazione di tutela specializzata in queste pratiche, spiega il Messaggero. La speranza di vedersi accreditare quei soldi sul conto è ormai ridottissima per il signor Stefano. Sempre che non decida di mettere in vendita quelle banconote come reperti di modernariato.

Foto di Jan Van Bizar da Pixabay