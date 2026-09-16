Del Vecchio e Soldati in tribunale mano nella mano: «Saremo sempre una famiglia»

L'ex coppia si è presentata così in aula per l'udienza sull'affidamento della loro bambina. L'imprenditore su X: «Tutti gli avvoltoi che in questi mesi hanno cercato di costruire una narrazione falsa per i loro sporchi interessi hanno guadagnato un invito a cena, un buon vino prima di mangiarsi il fegato»

Leonardo Maria del Vecchio e Sara Soldati sono arrivati insieme, mano nella mano, al Tribunale di Milano per l’udienza sull’affidamento della figlia davanti al giudice della sezione famiglia. Nonostante le accese tensioni estive, tra l’imprenditore trentunenne e la modella sembra ritornato il sereno, rendendo l’incontro formale un semplice passaggio burocratico.

Leonardo Maria del Vecchio e Sara Soldati escono dal Tribunale. I due dovevano ridefinire le condizioni di affidamento della figlia per cui in estate avevano litigato. Milano, 16 settembre 2026. ANSA/Paolo Salmoirago

«Io e Sara siamo e resteremo per sempre una famiglia»

Lo stesso Del Vecchio ha confermato il riavvicinamento su X: «C’è chi sperava che arrivassimo da due ingressi diversi, ciascuno con la propria versione e la propria guerra. Io e Sara arriviamo insieme, viviamo insieme e cresciamo insieme nostra figlia. La lite faceva notizia, la famiglia a qualcuno dà fastidio. Pazienza». Successivamente l’imprenditore ha postato: «Io e Sara siamo e resteremo per sempre una famiglia. Questa calma ci è costata qualche tempesta, è vero. Tutti gli avvoltoi che in questi mesi hanno cercato di costruire una narrazione falsa per i loro sporchi interessi hanno guadagnato un invito a cena, un buon vino prima di mangiarsi il fegato. La famiglia vince sempre, l’amore vero che non capiranno mai».