Come cambia l’età della pensione tra 2027 e 2029

I requisiti nei calcoli della Ragioneria dello Stato

L’età per andare in pensione nel 2029 sarà di 67 anni e 6 mesi, tre mesi in più rispetto al 2028. Le nuove tabelle della Ragioneria dello Stato correggono lo scenario di un anno fa. Che prevedeva nel 2027 un aumento a 67 anni e tre mesi. Anche il 2028 avrebbe mantenuto la stessa soglia, prevedendo di aggiungere ulteriori due mesi nel 2029. Ma, ricorda oggi Il Messaggero, in legge di Bilancio era stato previsto un approccio più graduale: un mese in più da gennaio e l’aumento definitivo tra quindici mesi.

L’età della pensione tra 2027 e 2029

Anticipato anche l’arrivo alla soglia dei 68 anni. Sarà nel 2037 invece che nel 2039. Per la pensione anticipata i requisiti contributivi degli uomini sono destinati ad aumentare a 43 anni e 4 mesi (2029) per poi salire a 43 anni e 6 mesi (2031), con un anno in meno per le donne. Per quanto riguarda la spesa corrente, la perequazione degli assegni potrebbe essere molto costosa. L’inflazione nell’ultimo anno, alimentata dalla crisi nel Golfo Persico e dai rincari del carburati, può presentare un conto attorno ai 10 miliardi di euro.

La spesa

La spesa per le pensioni sarà in crescita rispetto al pil per i prossimi 15 anni almeno. Il picco sarà raggiunto nel 2041, quando il peso degli assegni presidenziali toccherà il 17,1%. Il costo si manterrà invariato per il triennio successivo. La fase calante della spesa è prevista nel 2045. Arriverà al 16,2% nel 2050 e al 14% entro il 2070.