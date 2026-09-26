Lodi, 15enne si arrampica su un traliccio dell’alta tensione e muore folgorato: si ipotizza una sfida social

Il corpo di Jacopo Trabattoni è stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco nei campi della località Bottedo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di folgorazione: si sarebbe arrampicato per oltre venti metri sulla struttura dell'alta tensione

Nella provincia di Lodi il corpo senza vita di Jacopo Trabattoni, 15 anni, è stato ritrovato nella notte nei campi in località Bottedo, a Lodi Vecchio. Secondo le prime ricostruzioni, il giovanissimo sarebbe morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio della rete elettrica alto più di 20 metri. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti indica che la tragedia possa essere stata provocata da un gioco pericoloso, una sfida da condividere sui social network o dal tentativo di scattarsi un selfie estremo ad alta quota.

I segni di folgorazione

Il recupero del corpo è stato effettuato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto unitamente ai soccorritori e alle forze dell’ordine. I primi esami esterni sulla salma hanno evidenziato netti segni di folgorazione, compatibili con la potente scarica elettrica emanata dai cavi dell’alta tensione. Le indagini proseguono ora per ricostruire con esattezza le ultime ore del 15enne, verificare la presenza di eventuali compagni al momento della scalata ed esaminare i dispositivi informatici per valutare la pista del trend social finito in tragedia.