Ultime notizie CarovitaNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀGiovaniInchiesteLodiLombardiaSocial media

Lodi, 15enne si arrampica su un traliccio dell’alta tensione e muore folgorato: si ipotizza una sfida social

26 Settembre 2026 - 17:48 Cecilia Dardana
traliccio alta tensione 15enne morto folgorato
traliccio alta tensione 15enne morto folgorato
Il corpo di Jacopo Trabattoni è stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco nei campi della località Bottedo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di folgorazione: si sarebbe arrampicato per oltre venti metri sulla struttura dell'alta tensione
Google Preferred Site

Nella provincia di Lodi il corpo senza vita di Jacopo Trabattoni, 15 anni, è stato ritrovato nella notte nei campi in località Bottedo, a Lodi Vecchio. Secondo le prime ricostruzioni, il giovanissimo sarebbe morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio della rete elettrica alto più di 20 metri. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti indica che la tragedia possa essere stata provocata da un gioco pericoloso, una sfida da condividere sui social network o dal tentativo di scattarsi un selfie estremo ad alta quota.

I segni di folgorazione

Il recupero del corpo è stato effettuato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto unitamente ai soccorritori e alle forze dell’ordine. I primi esami esterni sulla salma hanno evidenziato netti segni di folgorazione, compatibili con la potente scarica elettrica emanata dai cavi dell’alta tensione. Le indagini proseguono ora per ricostruire con esattezza le ultime ore del 15enne, verificare la presenza di eventuali compagni al momento della scalata ed esaminare i dispositivi informatici per valutare la pista del trend social finito in tragedia.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Jesolo, affitta l’appartamento a sei turisti e si ritrova 2 mila euro di danni: perché Airbnb gli ha negato il rimborso

2.

La grande truffa a Fideuram: così hanno rubato 36 milioni di euro con un WhatsApp

3.

Risponde con «ok» sul cellulare e perde 120mila euro. La truffa a un parroco di Altamura, la procura di Bari apre un’inchiesta

4.

Garlasco, Angela Taccia e la storia d’amore con Andrea Sempio

5.

«Il tuo bollo auto non risulta pagato»: come funziona la nuova truffa del finto sito Aci che ruba dati e carta di credito