Ladri rubano il tetto di un asilo nel centro di Arcene: l’assenza di testimoni e l’incertezza sul giorno del furto

La banda voleva accaparrarsi del rame e del bronzo presenti nella struttura. Al vaglio dei Carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i colpevoli

Maestre e bambini sono entrati nelle classi dell’asilo, ma guardando in alto non hanno trovato una parte del tetto dell’edificio. Il fatto è successo ad Arcene, in provincia di Bergamo, dove una banda ha sottratto la copertura metallica alla scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII. Secondo le indagini, per un’impresa del genere sarebbe stato coinvolto un gruppo di ladri e l’intento sarebbe stato accaparrarsi del rame e bronzo presenti nella struttura.

Cos’è successo all’asilo di Arcene

A dare l’annuncio è stato l’asilo che sul suo profilo Facebook ha riportato le immagini dell’edificio scoperchiato e scritto: «La struttura è stata vittima di un grave atto vandalico che ha causato ingenti danni. Il tetto è stato gravemente compromesso e anche il nostro giardino, uno spazio prezioso per i bambini e per tutta la comunità scolastica, ha subito danni». Specificando anche che «il tetto, elemento fondamentale per la sicurezza e l’agibilità dell’edificio, necessita ora di importanti interventi di ripristino». Come riferito dalla scuola, i Carabinieri sono subito intervenuti per eseguire gli accertamenti necessari e rintracciare i colpevoli. Non sono stati ancora quantificati i danni, ma la quantità di rame e bronzo rubato fanno pensare a un conto molto alto.

Nessun testimone: il piano studiato dalla banda per non farsi scoprire

Un primo mistero attorno alla vicenda è: com’è possibile che nessuno abbia sentito o visto nulla? La scuola Papa Giovanni XXIII, dipendente dalla parrocchia, si trova nel centro storico di Arcene ed è circondata da diverse case. Nonostante ciò, nessuno è testimone del furto. Un’ipotesi è che i ladri abbiano studiato la struttura, scegliendo di togliere le lastre dal versante interno dell’edificio, che guarda sul giardino, per non attirare attenzioni. La banda poi, secondo le ricostruzioni, sarebbe fuggita sul furgone con la refurtiva, lasciando nel giardino scale e pali staccati.

L’incertezza sul momento del furto

Un ulteriore dubbio è il momento preciso in cui è avvenuto il furto. La scuola nel post parla dell’episodio avvenuto «nella notte appena trascorsa», ovvero tra domenica 27 e lunedì 28 settembre. La banda, però, potrebbe aver agito anche nella notte tra sabato 26 e domenica 27 settembre. A dare accredito a questa tesi è il fatto che alcuni cittadini hanno visto il cancello dell’asilo aperto durante la mattinata di domenica, come riporta il Corriere della Sera. I Carabinieri dovranno ora mettere al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale, che si trovano sulla strada che portano alla scuola, nella speranza di poter identificare i colpevoli.