Alessandro Di Battista e il tumore al cervello, cos’è l’edema cerebrale provocato dalla neoplasia: quali sintomi provoca e come si può curare

La malattia che ha costretto Alessandro Di Battista a sottoporsi a un’operazione d’urgenza a Cuba è un tumore al cervello. Lo ha raccontato lo stesso ex deputato del M5s, in videocollegamento con DiMartedì su La7. «Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato», ha spiegato da Floris. «Mi hanno asportato quasi tutto il tumore. E adesso farò le cure sperando che funzionino. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono “perché proprio a me”». Ma che cos’è esattamente un edema cerebrale? Quale tipo di tumore al cervello è stato diagnosticato e quali sono le possibili terapie?