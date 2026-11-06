Il Governo impugna legge Veneto sul Fine vita, Zaia: Rispetto, ma rivendico con convinzione scelta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2026 "Rispetto pienamente la decisione assunta. È una prerogativa costituzionale del Governo. Come d'altronde è pienamente legittimo che i rappresentanti della Lega in Cdm non abbiamo partecipato al voto. Personalmente rivendico con convinzione la scelta compiuta dal Consiglio regionale, che ho personalmente sostenuto e votato". Così il Presidente del Consiglio regionale Veneto, Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev