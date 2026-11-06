Trump: In Ucraina un bagno di sangue. Penso che riusciremo a metterci fine molto presto – Il video

(Agenzia Vista) Washington, Usa, 06 novembre 2026 “Loro perdono, tra tutti e due, 25.000 persone al mese. È un bagno di sangue e questa cosa deve finire. E penso che riusciremo a metterci fine molto presto, molto presto, forse”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, rispondendo a una giornalista che gli ricordava gli attacchi russi contro i civili ucraini “nei loro appartamenti, nei loro autobus, nelle loro scuole”. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev