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Trump: In Ucraina un bagno di sangue. Penso che riusciremo a metterci fine molto presto – Il video

06 Novembre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, Usa, 06 novembre 2026 “Loro perdono, tra tutti e due, 25.000 persone al mese. È un bagno di sangue e questa cosa deve finire. E penso che riusciremo a metterci fine molto presto, molto presto, forse”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, rispondendo a una giornalista che gli ricordava gli attacchi russi contro i civili ucraini “nei loro appartamenti, nei loro autobus, nelle loro scuole”. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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