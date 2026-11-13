Von der Leyen a Dublino: Discutiamo di Ai "Made in Europe" per l'industria – Il video

(Agenzia Vista) Dublino, 13 novembre 2026 "Oggi parleremo di intelligenza artificiale. Sarà una discussione molto interessante: analizzeremo naturalmente i rischi, come ad esempio un’IA fuori controllo, ma anche le opportunità. In questo ambito, dobbiamo porre l’accento sull’IA industriale, potendo contare su conoscenze e competenze settoriali straordinarie. L’Unione Europea vanta un’industria manifatturiera che non ha eguali al mondo e, di conseguenza, disponiamo di dati di altissima qualità. L’obiettivo deve essere quello di sfruttare tali dati per un’IA industriale «made in Europe»", così la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al vertice informale dei capi di Stato e di governo dell’UE che si tiene a Dublino. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev