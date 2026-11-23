In Cina un'auto ha continuato a fare manovra per ore in un garage sotterraneo, mentre il proprietario dormiva. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del parcheggio

Un parcheggio può essere complicato, anche per un’auto che dovrebbe essere in grado di farlo da sola. In Cina, nella provincia di Anhui, un’auto elettrica dotata di un sistema di parcheggio automatico ha tentato di parcheggiare per ben 868 volte nel corso di una notte, senza nessuno a bordo. La scena, ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un garage sotterraneo, mostra la vettura che continua a muoversi avanti e indietro, entrando e uscendo dagli spazi di sosta. Intorno alle tre del mattino, una guardia giurata si è avvicinata per capire cosa stesse succedendo, scoprendo che nell’abitacolo non c’era nessuno. Il proprietario, che nel frattempo dormiva, si è accorto dell’accaduto soltanto la mattina successiva, quando ha controllato i dati registrati dal veicolo.

La vicenda, raccontata dall’emittente tedesca SWR3 e ripresa da diversi media internazionali, è diventata virale sui social. Ma perché l’auto ha continuato a cercare parcheggio per ore? La causa non è stata ancora chiarita. Secondo il sito specializzato CarNewsChina, i video sono comparsi durante una competizione organizzata da Huawei, che premiava gli automobilisti per l’utilizzo dei sistemi di parcheggio assistito. Tra le ipotesi ci sono l’attivazione ripetuta del sistema attraverso un’app, difficoltà nel riconoscimento degli spazi e un possibile malfunzionamento del software.