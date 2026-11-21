Via libera provvisorio del ministero dei Trasporti al Tesla Assisted Driving. Esultano il miliardario fondatore di Tesla e il suo braccio destro in Italia Andrea Stroppa che parla di via libera alla guida autonoma. Cosa dice il Codice della strada e come funziona il sistema delle auto elettriche di Musk

Matteo Salvini ha fatto felice Elon Musk, che ha ringraziato pubblicamente il ministro su X per l’accelerazione all’arrivo in Italia della guida assistita Tesla Assisted Driving. Salvini ha spiegato che il Mit, «dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità», ha dato il via libera all’omologazione provvisoria del sistema, «anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione». E ha aggiunto: «Un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini». Da qui la risposta sul suo social del fondatore di Tesla, già ospite in collegamento dell’ultimo Congresso federale della Lega: «Grazie apprezzo molto», con tanto di bandierina tricolore e un cuoricino.

Come funziona la guida assistita di Tesla

Con un aggiornamento software il sistema potrà essere attivato sulle auto compatibili. Come ricorda Susanna Barberini su Libero, l’attivazione prevede un abbonamento da 99 euro al mese. Il ministero spiega che il sistema assiste chi guida anche nel traffico urbano, perché agisce sullo sterzo e regola la velocità per seguire il percorso impostato, affrontare un incrocio, percorrere una rotatoria o cambiare corsia. Resta però un sistema di livello 2 su una scala che arriva a 5. Il conducente è sempre responsabile: deve tenere le mani sul volante, mantenere l’attenzione sulla strada ed essere pronto a intervenire. Per questo nell’abitacolo c’è una telecamera che controlla il grado di attenzione.

Non si tratta però dell’Autopilot, come ricorda Il Giornale, cioè il sistema che mantiene la velocità, regola la distanza dai veicoli che precedono e aiuta a restare in corsia. Tesla Assisted Driving, invece, gestisce anche intersezioni e svolte. Le immagini delle telecamere vengono elaborate da reti neurali addestrate sui dati raccolti dalle auto Tesla.

Omologazione provvisoria e procedura europea

Lo sblocco in Italia è arrivato il 19 novembre, quando la Motorizzazione ha riconosciuto in Italia l’omologazione provvisoria rilasciata dai Paesi Bassi. Il certificato olandese, emesso ad aprile avvalendosi di una deroga del regolamento europeo 2018/858 per le tecnologie innovative, ha validità limitata al 10 aprile 2029. Le regole comunitarie permettono agli altri Stati membri di riconoscerlo sul proprio territorio mentre la valutazione per l’intera Unione è ancora in corso. L’Italia è il dodicesimo Stato a farlo e il primo tra i quattro più popolosi, davanti a Germania, Francia e Spagna. Prima erano arrivati Lituania, Estonia, Danimarca, Belgio, Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Slovacchia, Lettonia e Finlandia. Manca però ancora il via libera definitivo del Parlamento Ue, che dovrebbe votare a favore del sistema di Musk con una maggioranza qualificata di almeno 15 Stati, che rappresentino almeno il 65% della popolazione europea.

Reazioni, dati di Tesla e critiche

Andrea Stroppa, referente di Musk in Italia, ha ringraziato su X Salvini, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, primo a provare il sistema nella Capitale. Libero riporta che Tesla ha lavorato per oltre due anni con le autorità europee. Da fine 2025 più di 22mila persone hanno partecipato come passeggeri a test e dimostrazioni, per oltre 200 milioni di chilometri percorsi in Europa con il sistema attivo. Secondo le rilevazioni dell’azienda, la probabilità di collisione per chilometro può essere fino a sette volte più bassa rispetto alla guida manuale. Il Giornale osserva che servono ulteriori test per adattare le funzioni già provate all’estero alle strade strette e tortuose europee.

Critico Andrea Casu, deputato del Pd e vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera: «Gli unici passi avanti verso la mobilità del futuro che interessano a Salvini sono quelli che fanno comodo a Elon Musk». Secondo Casu, il ministro «spalanca le porte» a Tesla e intanto frena lo sviluppo industriale della guida autonoma italiana ed europea con la formulazione inserita nel Codice della strada.